日本研究：地球水源可能来自小行星

（法新社东京16日电） 科学家分析从日本「隼鸟2号」太空任务中采集的罕见样本，发现水可能是由小行星从太阳系外侧带到地球的。

广告 继续浏览后续

为了理解生命起源与宇宙组成，研究人员探究2020年从小行星龙宫（Ryugu）带回地球的物质。

日本探测机隼鸟2号（Hayabusa-2）2014年发射升空，到距地球3亿公里的龙宫展开探测任务，采集5.4克重的砂石，两年前回到地球轨道，运回含有样本的密封舱。

分析样本物质的研究报告将陆续公诸于世，一群研究人员6月表示，他们发现了有机物质，显示地球生命的部分基石，像是氨基酸等，可能是在太空形成。

科学家在刊登于「自然天文学」（Nature Astronomy）期刊的新报告中说，龙宫样本可为数十亿年前海洋如何出现在地球的谜题提供线索。

这份由日本等国科学家撰写的报告说：「含挥发物且富含有机物的C型小行星，可能是地球水源的主要来源之一。」

报告提到：「将挥发物（指有机物与水）运到地球，依旧是值得关注的主题。」

但在「龙宫样本上发现的有机物，如同这项研究中提到的物质，可能代表这是一个重要的挥发物来源」。

科学家假设，这类物质可能有「外太阳系的起源」，但「不太可能是送到远古地球的唯一挥发物来源」。

© 2022 AFP