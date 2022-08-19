世卫：最脆弱族群应接种COVID-19第2剂加强针

（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织（WHO）疫苗顾问今天建议，应提供第2剂加强针给最容易感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的民众，以提升他们的免疫力。

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世卫的免疫专家战略谘询小组（SAGE）表示，在初步接种通常由2剂组成的首轮疫苗，还有已经建议的第1剂加强针后，应提供特定族群再1剂额外加强针。

世卫资深医疗顾问霍恩巴赫（Joachim Hornbach）透过视讯向媒体表示：「我们这么做，显然是基于对免疫力减弱的观察，特别是在Omicron病毒变异株的背景脉络下。」

世卫已建议所有成年人在接种通常由2剂组成的第一轮疫苗后，于4个月到6个月后再接种1剂加强针。

但免疫专家战略谘询小组主席克拉维奥图（Alejandro Cravioto）强调，今天提出接种完第1剂加强针后，过4个月到6个月再接种第2剂加强针的建议，仅适用于「风险最高的族群」。

他在视讯记者会上表示，这「并不构成所有成年人接种第1剂加强针后一律接种（第2剂加强针）的建议」。

免疫专家战略谘询小组指出，应提供第2剂加强针给年长者、所有免疫功能不全者和孕妇，以及患有糖尿病、高血压和心肺及肾脏疾病等高风险族群人士。

克拉维奥图指出，所有年龄层的医疗工作者也应接种第2剂加强针，他坚称有必要「保护我们的医疗体系免受人员患病、无法出勤的冲击」。

© 2022 AFP