研究：破坏永久性化学物有解 方法简单安全

（法新社华盛顿18日电） 不沾锅等日常用品中使用的「永久性化学物质」，因其毒性且极不容易分解，长期以来被认为严重影响健康。而今科学家发现用低温和常见化学试剂降解这类污染性化合物的突破性办法。

广告 继续浏览后续

法新社报导，美国和中国的化学家昨天将研究结果刊登在「科学」（Science）期刊上，称他们终于找到降解「全氟/多氟烷基物质」（PFAS）这种永久性化学物质（forever chemicals）的办法，有望解决其对环境、家畜和人类健康造成的危害。

虽然PFAS可以从水中过滤出来，但之后如何处理方法寥寥无几。现有破坏PFAS的方法需要使用较激烈的手段，例如以极高温度焚烧或以超音波照射。

PFAS难以破坏是因具有碳-氟键（carbon-flourine bond），这是有机化学中最坚固的键类型之一，PFAS分子包含这些键长链。

研究团队发现某一类PFAS具有相同弱点。这类PFAS在分子的一端具有带电氧原子团，可用常见的溶剂和试剂以摄氏80至120度的温度，将去除原子团，留下可反应的尾链。

研究人员迪奇特（William Dichtel）说：「一旦如此，就可以用先前未发现的途径，透过一连串复杂反应将整个分子分解。」反应最终得出的产物是无害的。

这项研究的第二部分是运用强大的计算方法，绘制出研究团队用来破坏分子的化学反应背后的量子力学机制。

这项研究针对10种PFAS化学物质，包括主要污染物GenX。GenX污染了北卡罗来纳州畏角河（Cape Fear River），这条河为35万人提供水源。

法新社指出，美国环境保护署（US Environmental Protection Agency）至今已列出超过1万2000种PFAS化学物质，这项研究只是冰山一角。

迪奇特说：「虽然其他类别的PFAS没有相同的弱点，但都会有破绽。」他补充道：「如果我们可以辨识出来，就能知道怎么活化并摧毁它。」

PFAS是1940年代人工合成的化合物，现在可见于多种产品，例如不沾锅、防水织物和泡沫灭火器。

即便仅接触低剂量的PFAS，时间一长也可能造成肝损伤、高胆固醇、免疫力下降、婴儿出生体重不足和罹患数种癌症的风险。

© 2022 AFP