民主刚果伊波拉疫情刚结束 东部再传疑似病例

（法新社金夏沙21日电） 刚果民主共和国（民主刚果）上一波伊波拉（Ebola）疫情刚结束没几周，世界卫生组织（WHO）今天表示，当局正在调查东部动乱地区一起疑似病例。

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法新社报导，民主刚果西北部赤道省（Equateur）上个月宣布，肆虐了2个多月的最新一波伊波拉疫情结束。

世卫表示，那是伊波拉1976年首次在这个国家现踪以来，当地的第14波疫情，有4例确诊和1例疑似病例，全部不治。

如今当局担心本月15日在东部北基伍省（North Kivu）死亡的一名46岁妇女，也可能感染了伊波拉病毒。

世卫在声明中说，这名妇女最初是因其他疾病而在贝尼镇（Beni）的医院接受治疗，「但随后出现了与伊波拉病毒病一致的症状」。

相关检体已被送往实验室进行检验。

世卫非洲区主管莫伊提（Matshidiso Moeti）在声明中说：「世卫已经在当地支援卫生官员调查此一病例，并为可能爆发的疫情做好准备。」

民主刚果政府今天敦促各界要审慎以对，并表示北基伍省有「疫苗库存」。

伊波拉病毒是一种相当致命的出血热病毒，最早发生于1976年当时国名为萨伊的民主刚果境内伊波拉河流域，因而得名。

人主要的感染途径是透过患者体液传染，主要症状是发烧、呕吐、出血和腹泻。

民主刚果最致命的一波伊波拉疫情发生在2020年，当时有2280人染疫死亡。（译者：纪锦玲）

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