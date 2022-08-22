西班牙东部野火火势趋稳 当局撤消撤离令

（法新社马德里21日电） 西班牙消防人员今天稳住了延烧东部大片土地的野火，让官员得以解除剩余所有的撤离命令。

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法新社报导，这场大火15日从瓦伦西亚（Valencia）贝希斯镇（Bejis）附近开始烧起来，至今摧毁了超过2万公顷土地，并导致大约2200人撤离。

地方内政首长布拉佛（Gabriela Bravo）告诉媒体，经飞机空中勘查，当地「不再有任何活性火线」，状况可认定是「稳定下来了」。

消防人员说，风势减低、夜间温度稍凉，以及较高的湿度，让他们得以控制住火势。

但布拉佛审慎表示，天气预测明天气温仍高，强风可能会重新点燃火势。

瓦伦西亚地方政府首长浦格（Ximo Puig）今天稍早表示，其余所有的撤离人员都可以返回住家。

他说：「现在是恢复正常的时候了，但要小心。」

由于大火威胁变小，地方官员昨天已解除了贝希斯和托拉斯（Toras）两地的撤离令。

在一连串热浪和长期干旱影响下，西班牙今年来爆发近400起大火，摧毁超过28万3000公顷的土地，是2021年总受损面积的3倍多。而邻国葡萄牙一些地区同样也遭受灾害。（译者：纪锦玲）

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