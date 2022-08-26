太阳系外行星 韦伯望远镜发现大气含二氧化碳

（法新社华盛顿25日电） 韦伯太空望远镜首次检测到太阳系外行星的大气层中，有二氧化碳的迹证，这是它另一项重大科学发现。

广告 继续浏览后续

虽然这颗行星可能永远无法让人类目前所知的生命存活，但成功发现上面有二氧化碳，仍让研究人员燃起希望，期待在更适合生命生存的岩石行星上观测到类似结果。

加州大学圣克鲁斯分校（University of California at Santa Cruz）教授贝塔哈（Natalie Batalha）是数以百计参与韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）计画的一员，她推文说：「我的第一个想法是：哇！我们真的有机会探测到地球大小般行星的大气层。」

法国原子能委员会（Atomic Energy Commission, CEA）天文物理学家拉盖吉（Pierre-Olivier Lagage）告诉法新社：「对我来说，这为将来针对超级地球（比地球大，但比海王星小的行星），或与地球差不多大小行星的研究开了一扇门。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）在新闻稿中表示，这次发现二氧化碳，也将帮助科学家更加了解太阳系外行星WASP-39的形成过程。WASP-39每4个地球日绕行恒星1周，质量是木星的1/4，直径却是木星的1.3倍。

WASP-39的轨道周期和厚厚的大气层，使得它很适合用来测试韦伯太空望远镜最先进的红外线感测器NIRSpec，这种非常灵敏的仪器可检测到大气层微小的光线变化，进而协助科学家判断气体成分。

过去的哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）和史必哲太空望远镜（Spitzer Space Telescope）已在WASP-39大气层中探测到水蒸气、钠和钾，但韦伯太空望远镜配备NIRSpec，因此可以探测到二氧化碳。

© 2022 AFP