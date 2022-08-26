澳洲野火扩大臭氧层破洞 蒙特娄议定书努力恐受挫

（法新社雪梨26日电） 最新研究指出，澳洲2019年末至2020年初「黑色夏季」（Black Summer）野火对地球臭氧层破洞带来严重影响。专家警告，气候变迁导致野火频传，恐使蒙特娄议定书的努力受挫。

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这项研究昨天刊登于国际期刊「自然」（Nature）旗下的「科学报告」（Scientific Reports），该研究追踪了澳洲「黑色夏季」野火释出巨大浓烟与南极洲上空臭氧层破洞之间的关联。 「黑色夏季」野火在2019年末至2020年初烧毁澳洲东部580万公顷土地，猛烈火势造成大量浓烟，形成数十个「火积云」（pyrocumulonimbus）。 美国国家航空暨太空总署（NASA）称火积云为「云中喷火龙」，其力量强大到可以左右当地天气，引发火龙卷和雷暴。 「黑色夏季」野火延烧期间，火积云向大气层注入的浓烟量刷新2017年北美洲野火创下的纪录。 2019年新年前后，澳洲东部沿岸野火失控形成的火积云持续数天。 艾克斯特大学（University of Exeter）及曼彻斯特大学（University of Manchester）研究人员指出，火积云造成「数以百万公吨计的浓烟和其他相关气体注入高对流层及下平流层」。 他们发现，浓烟微粒的积聚导致下平流层变暖，温度写下1991年菲律宾皮纳土波火山（Mount Pinatubo）爆发以来的最高纪录。 由于下平流层变暖，「黑色夏季」野火也延长了南极洲上空臭氧层破洞的持续时间；南极洲上空臭氧层每年春天都会出现破洞，「并于2020年出现人类观测以来的最大破洞面积」。 研究人员警告，气候变迁将增加野火发生的频率和强度，火积云也将更常出现，对下平流层注入浓烟。 艾克斯特大学海伍德（James Haywood）教授向法新社表示，气候变迁「绝对」会使蒙特娄议定书（Montreal Protocol）的进程受阻；世界各国为保护臭氧层而在1987年签订此一协议，设定在2060年前让臭氧层破洞消失。 他说：「如此看来，我们为保护臭氧层所作的各种努力可能将因全球暖化而受挫。」

© 2022 AFP