能源危机当前 核能发电重新受各国青睐

（法新社巴黎27日电） 随着全球能源进口费用飙涨以及气候危机肆虐，世界各国正竭力寻找替代能源，因而对核能发电的偏好不断升高。

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在2011年日本福岛核灾发生后，各国因担心核安问题而减缩对核电的投资；但今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，由于能源供应紧缩以及欧洲努力要摆脱对俄国石油和天然气的依赖，如今趋势再度倾向核能发电。

有些专家主张，核能发电不应列入考虑中的选项；但其他专家辩称，在面临这么多危机的情况下，全世界的能源结构必须保留核电。

重新考虑使用核电的国家之一是日本，2011年福岛核灾让日本在安全顾虑下将许多核子反应炉停机。但日本首相岸田文雄本周主张，努力重振核能发电并兴建新的核电厂。

其他原本有意摆脱核电的国家也放弃了相关计画，至少在短期内是如此。比如俄军入侵乌克兰之后一个月内，比利时就将2025年废除核能的计画延后10年实施。

全球有32个国家使用核电，尽管目前核电仅占全世界发电量10%，但国际原子能总署（IAEA）已经在去年9月上调核电预估产量，为福岛核灾以来首见。

国际原子能总署如今预期，在最有利情况下，最晚2050年全球核能发电量将增加一倍。

如今即使在欧洲第一大经济体德国，坚持核电也不再是个禁忌话题，因为目前的能源危机已使德国在2022年底前关闭境内最后3座核电厂的计画重新引起争论。

由于核电可以取代燃煤发电，随着电力需求急增，中国、捷克、印度和波兰等国都已表示，有意发展核能基础设施，而中国现已拥有数量最多的反应炉。

至于英国、法国及荷兰也有类似想法；即便是美国总统拜登（Joe Biden）提出的投资计画也鼓励发展核电。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）专家们承认，核能的使用「可能会受限于社会偏好」，因为发生核灾的风险以及如何安全处理核废料问题尚未解决，都使得相关意见依然分歧。

但有些国家仍然反对使用核电，比如纽西兰；同时欧洲联盟已激烈争论一个问题，即核电能否算是绿色能源？

© 2022 AFP