美国西南部危险热浪来袭 高温料持续至下周

（法新社洛杉矶30日电） 美国西南部今天遭逢「危险」热浪，预计高温天气将持续到下周。

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天气预报员表示，加州、内华达州和亚利桑那州部分地区将出现热穹现象，人口密集的洛杉矶郊区气温预计将高达摄氏44度。

美国国家气象局（National Weather Service）警告：「危险的高温天气预计将持续整周。」

美国国家气象局也警告：「长时间处于过度高温的环境会大幅增加与高温有关的疾病发生，从事户外工作或活动的民众尤须注意。」

气象局说：「无法获得充分水分或确实降温的族群风险最高，但多数人也可能受到影响。」

夜间气温预计不会缓解多少，许多地方的最低气温很难下降到摄氏26度以下。

洛杉矶及其周边地区今天开始升温，内陆地区气温已炙热难耐。

加州奥克斯纳德（Oxnard）国家气象局气象学家史威特（David Sweet）指出，情况还会更糟。

史威特告诉法新社：「热浪将从明天开始，至少会持续到9月5日。」他警告，这段时间的天气将热到足以「发出超高温警报」。

南加州9月遭遇热浪并不罕见，但即便该地区几乎天天处在太阳炙晒下，超过摄氏37度的高温依旧十分炎热。

这波热浪来袭前，美国西南部大片地区最近几周才遭到暴雨袭击，部分地区还爆发洪水，包括干燥不已的死谷国家公园（Death Valley National Park）。

科学家表示，全球暖化主要是因人类对化石燃料带来的动力索求无度所致，暖化的影响使自然天气的变化更加极端。热浪更热更强，暴风雨越下越大且多数时候也更危险。（实习编译：许珈瑜/核稿：刘淑琴）

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