NASA订9月3日二度尝试 让巨型登月火箭升空

（法新社华盛顿30日电） 因技术问题而于最后一刻取消巨型次世代火箭试射后，美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，他们将于9月3日第2度尝试。

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如果一切顺利，32层楼高的「太空发射系统」（Space Launch System, SLS）火箭将于9月3日下午从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，送猎户座太空船（Orion）进行一场为期6周的无人绕月飞行测试。

这次的试射将启动NASA「阿提米丝」（Artemis）计画，这项传承1960、1970年代阿波罗（Apollo）月球探测任务的计画，把重返月球当作第一步，最终目标是前往火星。

这次任务名为「阿提米丝1号」（Artemis-1），由太空发射系统首次结合猎户座太空船，目的是让这260万公斤重的飞行器进行严格试飞，测试其设计极限，成功后NASA才会让太空人搭乘它再度登上月球。

NASA于8月29日首次试射太空发射系统，但因火箭主要发动机的冷却问题，不得不在最后一刻取消并延后试射。

在今天的记者会中，NASA官员表示，他们希望能及时解决那些问题，并在9月3日再次尝试将火箭发射升空。

© 2022 AFP