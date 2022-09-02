登月火箭3日将再度试射 NASA做好准备

（法新社佛州甘乃迪太空中心2日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）预计3日二度试射巨型登月火箭。由于气象预报当天是好天气，加上本周稍早首次试射发生的技术问题已排除，都有利火箭顺利升空。

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这项无人飞行测试任务名为「阿提米丝1号」（Artemis-1）。NASA花了超过10年的时间，研发出世界上最强的「太空发射系统」（Space Launch System，SLS）登月火箭，将在3日首度发射升空。

这枚火箭将从美国佛罗里达州的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射，预定时间是当地3日下午2时17分（格林威治时间3日18时17分）。若有必要，最长可能延后2小时升空。

根据1日晚间的气象预测，预定试射时段有60%机率是好天气。气象预测分析师劳文（Melody Lovin）在一场记者会上表示，天气看来将不错，应该不会出现意外插曲。

NASA在29日第一次尝试发射这枚登月火箭，但因为技术问题在最后一刻取消。之后NASA尝试排除障碍，火箭的计画负责人霍尼卡特（John Honeycutt）1日表示，当时以为火箭4具引擎当中的1具过热，结果是感应器不良造成的读数问题，未来会忽略掉错误讯息。

此外，火箭燃料槽的一处外泄也已补好。发射计画总监布莱克维尔-汤普森（Charlie Blackwell-Thompson）表示：「我们找到了我们认为的外泄源头，并且已加以修补。」

阿提米丝任务的负责人沙拉芬（Mike Sarafin）则说：「我们无法保证3日一定能发射成功，但我们会试一试。」

如果发射顺利，固定在火箭上方的猎户座（Orion）太空船将在太空停留37天，从距离月球表面约100公里的轨道绕行月球。

最快在2025年，猎户座太空船就能载送太空人再度登上月球，这将包括第一位登月的女太空人和第一位登月的非白人太空人。

阿提米丝是以希腊神话中太阳神阿波罗（Apollo）的孪生姐姐命名。阿波罗计画是NASA的第一次登月任务。NASA希望藉由阿提米丝这项新的旗舰计画来测试新科技，目标是有朝一日把人类送上火星。(译者：张欣瑜/核稿：张正芊)

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