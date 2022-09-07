气象组织报告：热浪野火频仍致空气品质恶化

（法新社日内瓦7日电） 联合国今天警告，气候变迁导致热浪和野火更趋频繁和严重，预料会让我们呼吸的空气品质更加恶化，伤害人类健康和生态系统。

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联合国世界气象组织（WMO）发布的新报告警告，污染和气候变迁交互作用，会在未来这个世纪冲击数以亿计人，报告敦促各界采取行动，控制伤害范围。

世界气象组织「空气品质和气候公报」（Air Quality and Climate Bulletin）检视2021年西伯利亚及北美西部的大型野火影响，发现这些野火导致健康危害物大增，西伯利亚东部危害物的浓度甚至达到「过去从未观测到的程度」。

一般认为细悬浮微粒（PM2.5）对健康危害特别大，因为它们会深入肺部或心血管系统。

联合国世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在声明中说：「随着全球暖化，野火和相关的空气污染预料会逐日增加，即便是在低排放的状况下。」

「除了冲击人类健康，生态系统也会受到影响，因为空气污染物会停留在地球表面的大气中。」

在全球方面，过去20年燃烧的土地面积降低，这是因为草原地带野火数量减少所致；但世界气象组织表示，北美西部、亚马逊（Amazon）以及澳洲等地会看到更多野火。

气温上升也会导致污染增加，让空气品质更形恶化。

塔拉斯指出，欧洲和中国今年严重的热浪，加上大气稳定、日照和低风速，在在「助长了高污染」，「这会是未来的预兆」。

他说：「我们预期未来热浪的频率、强度和持续时间都会更进一步增加，可能导致空气品质更形恶化。」

© 2022 AFP