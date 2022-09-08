气象预报：美西热浪即将减弱

（法新社加州赫梅特7日电） 气象预报员今天表示，席卷美国西部的猛烈热浪终于要在未来几天开始减弱，但随着狂风吹拂，这些极度干燥的地区恐将爆发危险火灾。

广告 继续浏览后续

加州和邻近多州1周来高温飙破华氏3位数（摄氏37.8度），除了引发致命野火，也因为电网难以应付需求飙升，每天都有停电风险。

但国家气象局（National Weather Service）表示，一道从加拿大前来的冷锋预料会让气温稍降，但随着冷锋迅速南下，另一个威胁也随之而来。

气象局警告说：「这道冷锋今天也会在大盆地（Great Basin）北部和高地平原（High Plains）北部各地助长强风，在湿度相对低的情况下，可能造成新野火爆发，并让现正延烧的野火不受控地扩散。」

气象预报中心（Weather Prediction Center）已针对蒙大拿州（Montana）北中部发布「极度危急」（Extremely Critical）野火警报，当地风速可能高达每小时95公里。 美国整个西部现在有多处野火延烧，包括在劳动节（Labor Day）周末连假爆发的2场致命火灾。

北加州「米尔大火」（Mill Fire）席卷锡斯基尤郡（Siskiyou County）4000英亩（1600公顷）土地，造成2人丧命，100多户建筑毁损。

而洛杉矶东南方的「费尔悠大火」（Fairview Fire）目前也仍未获控制，火场继续扩大，至今已延烧7000英亩，已知有2人在试图逃离火场时丧生。

© 2022 AFP