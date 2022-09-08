COVID-19疫情未歇 世卫：鼻喷疫苗盼成抗疫利器

（法新社日内瓦7日电） 中国、印度相继批准本土研发的COVID-19鼻喷式疫苗。世界卫生组织今天表示，鼻喷疫苗能在呼吸道阻断病毒，有望协助控制疫情，盼能看到更多数据以评估是否批准使用。

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世界卫生组织（WHO）虽然对这项新的抗疫利器表达欢迎，但同时也希望看到更多疫苗相关数据，以评估是否核准使用。

中国4日推出全球第一款吸入式COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，是由中国制造商康希诺生物公司研发制造的克威莎喷雾，这款疫苗须藉由雾化器来给药。

印度方面，印度巴拉特生物科技国际公司（Bharat Biotech）研发的喷鼻式COVID-19疫苗，也于昨天获印度政府批准供紧急状况下使用。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Mike Ryan）表示，鼻喷疫苗能在肺部的呼吸道黏膜中产生免疫反应。他解释道：「你将能在病毒入侵并造成大量破坏的地方，筑起第一道防线。」

正因如此，鼻喷式疫苗不仅有望预防染疫，还能避免把病毒传染给他人。莱恩并以小儿麻痹症为例，说明鼻喷式疫苗和注射式疫苗如何双管齐下，为内部系统带来全面保护力。

他在记者会中表示，长远来看，降低感染严重程度和继续传播的机会，「可望为我们控制COVID-19疫情提供更强而有力的愿景」。

莱恩鼓励各界持续研发第2代、第3代疫苗，「因为我们最终可能还是需要这些疫苗来应对COVID-19的结束，并应付未来的呼吸道病毒威胁。」

世卫COVID-19技术负责人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）支持这个消息，「我们期待看到数据，看能如何将它融入对于COVID-19的应变中」。

目前中国康希诺生物和印度巴拉特生物科技公司，都有已获世卫批准的COVID-19注射型疫苗。

世卫药物取得事务负责人席马欧（Mariangela Simao）证实，目前这2家疫苗制造商都还未向世卫申请新款疫苗的批准，另有其他疫苗制造商正在努力研发鼻喷式疫苗。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球COVID-19通报病例、染疫病故人数持续下降，令人振奋，但若疫情持续延烧下去仍然「危险」，「上周，每44秒就有1人死于COVID-19，大部分的死亡都是可以避免的」。

世卫资料显示，Omicron BA.5亚变种病毒是全球主要流行的病毒株，但仍有数十种亚变种病毒持续流窜。

© 2022 AFP