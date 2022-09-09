加州野火肆虐 一天内火势加倍扩大

（法新社加州赫米特8日电） 美国西部又经历了酷热的一天，加州消防人员今天表示，洛杉矶郊外燃烧的野火在不到24小时之内扩大一倍。

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法新社报导，「费尔悠大火」（Fairview Fire）目前已延烧至7700公顷，面对扩大的火势，数以千计民众接到撤离通知。

加州森林防火厅（Cal Fire）表示，在东部、南部和北部火势持续延烧。

目前已知有两人在5日爆发的大火中丧生，当时热浪已持续了一个星期多；内华达州、亚利桑那州和加州部分地区屡见超过摄氏43度的气温。

酷热高温下，家庭空调全开，为加州供电系统带来巨大压力。

加州电力系统管理局（California Independent System Operator）表示：「加州和西部大部分地区正处于史上最长且破纪录高温的热浪，因用电量高，导致供电系统紧张。」

气象预报员说，热浪将在未来几天开始减弱，但警告加州尚未脱离困境。 美国国家气象局（National Weather Service）表示：「危险的高温也继续影响加州，预计今明两天将再度达到华氏3位数（摄氏37.8度）以上，尤其是在内陆山谷地区。」（译者：纪锦玲）

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