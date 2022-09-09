北韩官媒：11月可能开始接种COVID-19疫苗

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（法新社首尔9日电）北韩上周才宣布战胜COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，北韩官方媒体今天宣布，北韩可能自11月开始接种COVID-19疫苗，以因应冬季COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情升温。

这是北韩自COVID-19疫情发生以来，第一次正式宣布疫苗接种计画。

北韩中央通信社（North Korean Central News Agency）指出，北韩最高领导人金正恩（Kim Jong Un）昨天在北韩国会演讲中，引述世界卫生组织（WHO）提出的警讯，到了冬季COVID-19疫情可能卷土重来，「因此，除了负责任的接种疫苗，我们也应该建议所有居民11月起开始佩带口罩，以保护他们的健康」，但并未详述细节。

金正恩上个月才宣布战胜COVID-19疫情，并下令解除5月实施的最大规模抗疫措施，但说明北韩必须维持「固若金汤的防疫屏障。」

北韩从未证实国内有多少民众感染COVID-19，但每天都会公布「发烧病人」的数量，估计在2500万名北韩人当中，发烧病例累计有477万例。不过，北韩自7月29开始就不再通报新增的病例，死亡人数则停留在74人。

包含WHO在内的专家都质疑这些数字，因为北韩明显缺乏检测量能。

此外，北韩尚未证实有接种任何一款COVID-19疫苗，但根据海关资料显示，北韩今年已从中国进口一些疫苗，但不清楚是哪些厂牌。

© 2022 AFP