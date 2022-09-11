热带风暴凯伊带来降雨 加州野火控制4成

（法新社加州赫米特10日电） 美国加州当局今天表示，热带风暴带来的湿凉型气候，有助于加州消防人员击退洛杉矶郊区的大规模野火。

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法新社报导，消防官员表示，「费尔悠大火」（Fairview Fire）造成两人丧生，当局发出强制撤离令后，截至今天晚间已经控制了40%火势。

加州野火5日窜出火苗时，美国西南部正受到热浪侵袭。这场大火烧毁了1万1300公顷土地，摧毁了20多座建筑物。

4日凯伊（Kay）以飓风形态登陆墨西哥并沿着太平洋海岸北上，后来威力虽然减弱为热带风暴，余威带来的降雨仍有助缓减加州火势。

加州森林防火厅（Cal Fire）声明指出：「热带风暴凯伊的水气已大幅减缓火势。」

不过当局警告，由于被火烧过的土壤无法吸收突如其来的倾盆大雨，凯伊带来的大雨恐让野火受灾区出现山洪暴发和土石流的风险。

加州森林防火厅河滨部门的维克（Jeff Veik）昨天表示：「我们可能会从原本的灭火行动变为大雨和大水的救援行动，处理坍方和土石流等事宜。」

美国西部历史性干旱持续超过20年，科学家们说，人为造成的气候变迁正在加剧这场干旱。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP