抗BA.4与BA.5 欧盟药品管理局建议核准辉瑞疫苗

（法新社海牙12日电） 各界忧心COVID-19（2019冠状病毒疾病）冬季疫情再起之际，欧盟药物监管机构今天核准一款疫苗，专门针对高传染力的Omicron亚型变异株BA.4和BA.5。

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这款由辉瑞（Pfizer）药厂和德国生技公司BioNTech研发的「双价疫苗」，是首款获27国组成的欧盟核准的类似疫苗。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示：「由于疫情持续延烧，且寒冷的季节预期会出现新一波传染，这项建议将进一步扩大可用疫苗阵容，助民众对抗。」

这款疫苗也可对抗COVID-19原始病毒株SARS-CoV-2。11天前，欧盟药品管理局才刚核准辉瑞和莫德纳（Moderna）的BA.1疫苗。

最新核准的疫苗以12岁以上、且至少接种过1剂COVID-19疫苗者为施打对象。

欧洲国家无不期盼新一代疫苗获得核可，以在下半年疫情可能卷土重来之际，展开追加剂的施打行动。

欧盟药品管理局根据辉瑞针对原始病毒以及BA.1的疫苗临床数据，做出核准疫苗的建议，将送交欧洲联盟执行委员会（European Commission）做最后决定。

© 2022 AFP