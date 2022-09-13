韦伯望远镜捕捉猎户座大星云 震撼影像令人叹为观止

（法新社华盛顿12日电） 从韦伯太空望远镜拍摄的猎户座大星云照片可以看到，稠密的气体和尘埃墙勾勒出一只有着巨大翅膀生物的轮廓，在宇宙纤维结构编织而成的巨网中翱翔，被一颗耀眼的恒星照亮。

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一个国际研究团队今天释出韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）拍摄的第一批银河系猎户座大星云（Orion nebula）照片，让天文学家叹为观止。

这个分子云团位于距离地球1350光年的猎户座，与太阳系45亿年前诞生时所处的环境相似。

天文学家对猎户座大星云兴趣浓厚，这有助于更加了解银河系行星演化的最初100万年间发生了什么。

加拿大的西安大略大学（Western University）天体物理学家皮特斯（Els Peeters）在声明中说：「我们被猎户座大星云令人惊叹的影像所震撼。」

她补充说：「这些新的观察使我们能够更加了解大质量恒星如何改变它们诞生时的气体和尘埃云。」

星云被大量尘埃遮蔽，因此无法透过光学望远镜观测，例如韦伯太空望远镜的前身哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）。

而韦伯的红外线观测能力能够穿透宇宙尘埃，揭露了星云的壮观结构，小到40个天文单位的规模，相当于太阳系的大小。

其中包括如长丝般的稠密纤维状结构，可孕育新一代恒星，以及形成由一颗被尘埃和气体包围的原恒星组成的恒星系统，继而生成行星。

密西根大学（University of Michigan）天文学系主任、国际研究团队成员柏金（Edwin Bergin）说：「我们希望了解恒星诞生的整个周期。」

韦伯是有史以来最强大的太空望远镜，主镜直径6.5公尺，由18个镀金六边形镜面组成，还有一个网球场大小的5层遮阳板。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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