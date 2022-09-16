毅力号采得火星岩石样本 发现古代微生物潜在迹象

（法新社华盛顿15日电） 美国国家航空暨太空总署的火星探测车「毅力号」探测到迄今为止浓度最高的有机分子，这可能意味古代曾有微生物存在，科学家迫不及待想迎接相关岩石样本回到地球以确认此事。

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虽然火星上过去也曾发现过有机物，但这一新发现被认为希望特别大，因为它来自一个沉积物和盐分的沉淀湖中区域，这些条件可能有利出现生命。

太空总署（NASA）将研究自毅力号（Perseverance）取回样本的科学家舒斯特（David Shuster）在简报中告诉记者：「持平而论，这些将是或已经是我们迄今采集到最有价值的岩石样本。」

有机分子是主要由碳组成的化合物，成分通常包括氢和氧，但有时也包括其他元素，并非总是透过生物过程制造。

要进一步分析和作出结论，都必须等到执行火星样本返回（Mars Sample Return）任务，这是NASA和欧洲太空总署（ESA）为了带回岩石样本合作的任务，订于2033年执行。

被昵称为「裴西」（Percy）的毅力号火星探测车，2021年2月降落在火星的杰哲罗陨石坑（Jezero Crater），主要任务是采集可能包含古代生命迹象或带有火星地质、过去气候特徵的样本。

毅力号正在探索的三角洲形成于35亿年前，它目前正在那里调查沉积岩，这些岩石由沉积在当时含水环境中的各种大小颗粒形成。

毅力号从一块被称为「野猫岭」（Wildcat Ridge）的1公尺宽岩石采集到2个样本，并在7月20日磨掉它的一些表面，再以紫外线光谱仪器分析。

分析结果发现一类名为芳香烃（aromatics）的有机分子，这种分子在生物化学中扮演关键角色。

NASA天体生物学家夏玛（Sunanda Sharma）表示：「这是一种在其他星球上寻找潜在生命迹象的寻宝游戏。有机物就是一条线索，而且我们取得的线索愈来愈强而有力…我个人认为这些结果非常感人，这感觉就像我们在非常关键的时刻，在对的地方、使用对的工具。」

过去也曾在火星上找到其他与生命存在可能性有关的诱人线索，像是毅力号的前身「好奇号」（Curiosity）曾反覆地探测到甲烷。不过，甲烷在地球上虽是微生物的消化副产品，它也可以由不涉及生物的热反应所生成。

© 2022 AFP