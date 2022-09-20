世上蚂蚁有多少？研究：至少2万兆

（法新社华盛顿19日电） 蚂蚁是全球各地生态系统的重要组成。根据一项新研究指出，地球上至少有2万兆只蚂蚁，即便这已是惊人的天文数字，可能仍低估这种昆虫的总数量。

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法新社指出确认全球蚂蚁数量，对于评估气候变迁等因素造成蚂蚁栖地变化带来的影响非常重要。 在散播种子、作为宿主生物乃至既为捕食者也是猎物等各方面，蚂蚁都扮演至关重要角色。

先前有研究试图估算全球蚂蚁总数量，但过去得出的数字都远低于2万兆。 据今天发表于美国学术期刊「国家科学院学报」（PNAS）的内容，来自香港大学的一支科学家团队分析近500份以往估量在地蚂蚁数量的相关研究。

过去这几百项研究都使用两种标准化技术，一种是设置陷阱捕捉在一定时间内经过的蚂蚁，另一种是分析在地面放置一片叶子上的蚂蚁数量。虽然这些调查涵盖各大洲，但包括像中非与亚洲等一些重要地区，相关资料或统计却仍付之阙如。

今天这项新研究指出，这就是为何「全球蚂蚁的实际数量可能比估算的要高得多。最重要的是，我们要填补这些余下的空白，以全面了解昆虫多样性」。

科学家迄今已在地球上发现超过1万5700种已命名的蚂蚁品种和亚种，却可能仍有相同数量的蚂蚁种类待研究；近2/3的蚂蚁都是在热带森林和大草原两种生态系统发现。

研究人员计划未来将研究影响蚂蚁族群密度的环境因素。（译者：刘文瑜、陈亦伟）

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