巴西亚马逊告急 2022前9个月林火多于2021全年

（法新社里约热内卢19日电） 根据官方今天公布的数据，巴西境内的亚马逊森林今年截至目前发生的森林火灾次数，已超过2021年一整年的总数；这个最新消息再度替这座全球面积最广大的雨林拉响警报。

广告 继续浏览后续

巴西国家太空署（INPE）表示，卫星监测自今年1月1日至9月18日共发现7万5592起火灾，已比去年一整年的7万5090起还多。

这个坏消息可能会让巴西现任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）面临更大压力，他正争取于10月大选赢得连任，但在他任内，亚马逊森林遭破坏面积骤增，因此他屡屡受到国际批评。

极右派的波索纳洛一向力挺农业综合企业，自他于2019年1月上任以来，巴西亚马逊森林每年平均遭砍伐面积比先前10年增加了75%，去年被破坏的森林植被面积就相当于波多黎各。

专家认为，亚马逊森林火灾的主要肇因是非法农人、牧场工人和投机商人滥伐和放火烧林地。

即使林地不断遭到破坏，波索纳洛政府仍削减环境执法行动的预算，还推动开放亚马逊保护区供业者采矿。

环保组织「绿色和平」（Greenpeace）巴西分部发言人福瑞塔斯（Andre Freitas）说，官方公布的最新数据「预告了悲剧」。

他透过声明表示：「经过4年来在客观上明显不利于环境的联邦政府政策，随着这届政府任期步向尾声，我们看到了这一点（指环境悲剧），这届政府是巴西环境历来最黑暗的时期之一，肆意占据土地的人和其他违法的人，将这届政府任期视为对森林进一步下手的大好机会。」

今年对亚马逊森林来说是特别令人担心的一年。巴西亚马逊森林今年8月的砍伐面积比2021年同期翻了近一倍，达1661平方公里。

此外，由于天气更干燥，火灾好发季节也于8月展开，火灾件数激增。

根据巴西国家太空署资料，已有好几天的起火次数超越2019年8月10日「烈火日」（Day of Fire）。当时农民合作推动一项计画，在北部巴拉州（Para）大量焚烧被砍伐下来的雨林，浓烟蔽日，一路飘到2500公里外的圣保罗（Sao Paulo），全球纷纷谴责当地烧掉地球最重要资源之一的行为。

波索纳洛驳斥批评，声称巴西「保护森林的工作做得比欧洲更好」，还说「亚马逊属于巴西人，现在如此，以后亦然」，藉此回避国际发出的警告。

目前在大选民调中领先的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）则承诺要更加保护亚马逊森林。

左翼的鲁拉曾于2003年至2010年担任总统，在他任内，巴西境内亚马逊森林遭砍伐的面积大减，从2004年的2万8000平方公里降到2010年的7000平方公里。但环保人士仍批评他种种作为，例如决定在亚马逊地区兴建美山水力发电大坝（Belo Monte hydroelectric dam）。

巴西国家太空署的资料可溯及1998年，自那以来，在巴西亚马逊森林记录到最多火灾次数的一年也是在他任内，即2004年的21万8637起。

© 2022 AFP