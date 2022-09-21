欧洲确诊与染疫死亡率下滑 欧盟：疫情仍在持续

（法新社海牙20日电） 欧洲COVID-19确诊及死亡数呈现下滑，但欧盟药品管理局今天称疫情「仍在持续中」，并要各国在冬天开始前，开始执行疫苗追加剂的接种计画。

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欧盟药品管理局（EMA）疫苗事务负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）表示，过去几周的资料显示，欧洲COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊及死亡总数有所减少。

卡瓦列里在记者会中说：「然而，随着秋季的脚步靠近，我们需要根据过去两年的病毒趋势，为新一波感染做好准备。」

欧盟药品管理局并未提供确切数据。

美国总统拜登在美国哥伦比亚广播公司（CBS）18日播出的访问中表示，美国的疫情已经结束。

拜登在这支上周预录的访问中，告诉CBS节目「60分钟」（60 Minutes）说：「疫情结束了，我们仍然有COVID的问题，也仍有很多工作要做…但疫情已经结束。 」

然而，总部位于荷兰阿姆斯特丹（Amsterdam）的欧盟药品管理局表示，他们认为欧洲疫情仍在持续当中。

欧盟药品管理局医疗长瑟斯拉普（Steffen Thirstrup）说：「我十分清楚，卡瓦列里的简报也清楚显示，身处欧洲的我们认为疫情仍在持续当中。」

他说：「重要的是，（欧盟）成员国应准备好推出疫苗接种计画，特别是适应性疫苗（adaptive vaccines），以预防这个疾病进一步在欧洲扩散。 」

欧盟药品管理局上周批准辉瑞（Pfizer）和德国生技公司BioNTech研发的升级版疫苗，专门对抗高传染力的Omicron亚型变异株BA.4和BA.5。

这款疫苗也可以对付新型冠状病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株。而11天前，欧盟药品管理局刚批准辉瑞和莫德纳（Moderna）在对付Omicron亚型变异株BA.1的疫苗。

葡萄牙、丹麦在内的部分国家已经展开这些疫苗的接种作业，尤其是针对年长者；但其他欧洲国家的民众则开始抵制接种更多的疫苗。

瑟斯拉普说：「荷兰和匈牙利的民调已显示出，一般民众开始犹豫是否接种追加剂。」

他说：「我觉得这很令人担忧。」

© 2022 AFP