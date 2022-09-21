WHO：非传染病占全球死因74%

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织今天指出，全球死亡人数有74%是由诸如心脏病、癌症和糖尿病等非传染性疾病引起，严格管控风险因素可能挽救数以百万计人命。

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世界卫生组织（WHO）报告显示，非传染性疾病每年造成4100万人死亡，其中1700万人死亡时年龄不到70岁。往往由不健康生活习惯或生活条件引起的非传染性疾病通常可以预防。

名称为「看不见的数字」（Invisible Numbers）的这份报告指出，心脏病、癌症、糖尿病和呼吸系统疾病现在已经超过传染病，成为全球最重大的死因。

WHO非传染性疾病司司长米克森（Bente Mikkelsen）在瑞士日内瓦告诉记者：「每2秒就有一名未满70岁人士命丧非传染性疾病…可是各国和国际间花在非传染性疾病上的资金微不足道，这确实是个悲剧。」

非传染性疾病不只是全球最可怕杀手，也会对人类如何承受传染性疾病产生严重影响，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情是这方面的明证。

报告指出，本身有诸如肥胖或糖尿病等非传染性疾病的人感染病毒时，会有成为重症或死亡的最大风险。

© 2022 AFP