研究：胎儿对不同味道反应不一 或可改善饮食习惯

（法新社伦敦22日电） 今天发表的一份最新研究结果显示，胎儿的表情透露对红萝卜有好感，对叶菜则较反感。英国研究人员指出，这是首次有直接证据证明，婴儿出生前就会对不同气味和口味有不同反应。

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英格兰东北部杜伦大学（Durham University）研究人员带领的科学家团队，利用4D超音波技术扫描100名孕妇，发现暴露在红萝卜味道下的胎儿有「笑脸」反应，暴露在羽衣甘蓝味道下的胎儿则偏向「哭脸」反应。

这份研究的首席学士后研究员乌斯顿（Beyza Ustun）表示，先前已有数份研究结果暗示，胎儿有味觉和嗅觉，但都是以胎儿出生后的结果为依据；「然而，我们的研究是首次在胎儿出生前见到这类反应」。

「因此我们认为，若胎儿出生前反覆暴露在不同味道下，可能有助塑造出生后的食物偏好。从传递健康饮食讯息及避免婴儿断奶后出现挑食情况等角度来看，这样的结论有其重要性。」

人类是结合味觉和嗅觉来体验味道，胎儿则据信可能透过吸入或吞入子宫内的羊水来体验味道。

这份最新研究发表在「心理科学」（Psychological Science）期刊，参与的科学家包括来自杜伦大学的胎儿与新生儿研究实验室（Fetal and Neonatal Research Lab）、来自位于英格兰中部伯明罕（Birmingham）的阿斯顿大学（Aston University），以及来自位于法国布根地（Burgundy）的法国国家科学研究中心（National Centre for Scientific Research，CNRS）。

研究团队相信，他们的发现，有助更加了解人类味觉和嗅觉感收体的发育，以及人类的感知与记忆。

研究作者之一、阿斯顿大学教授布里塞特（Jackie Blissett）表示，可以主张说，若让胎儿反覆暴露在特定味道下，可能导致出生后偏好这些味道体验。「换句话说，若胎儿暴露在羽衣甘蓝这类较不『讨喜』的味道下，可能让人在出生前就习惯这些味道。」

布里塞特说，下一步就是检视，胎儿若经过一段时间对这些味道的反应显得较不「负面」，是否在出生后首次尝到这些味道时，接受度会较高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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