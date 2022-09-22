NASA因故暂停登月任务后 成功测试火箭燃料供应

（法新社华盛顿22日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，试飞月球任务数周前因技术问题两度暂停后，今天已成功完成新火箭燃料供应过程的测试作业。

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NASA这项称为「阿提米丝1号」（Artemis 1）计画的总监布莱克维尔-汤普森（Charlie Blackwell-Thompson）表示：「我们规划好的所有目标今天都得以完成。」

这项无人任务希望测试30层楼高的新型太空发射系统（SLS）火箭，以及火箭顶部的无人猎户座（Orion）太空船，以为未来载人登月之旅做好准备。

NASA本月初最近一次试射其最强大的火箭时，因注入火箭燃料槽的液态氢及氧气外泄，不得不中途喊卡。

火箭燃料槽已进行维修，今天的测试涉及将燃料再度注入燃料槽的过程。

尽管过程中侦测出少量氢气外泄，NASA工程师仍能掌控这种状况。

NASA上周表示，现在的目标是将9月27日作为火箭发射的下个日期，10月2日则订为后备日期。

NASA说：「团队将自这次测试评估数据，加上考量天气和其他因素后，确认准备好进行下一个发射机会。」

当被问及下次尝试发射的时机，布莱克维尔-汤普森不愿置评，不过她表示「对今天的测试感到极为振奋」。

下一次任务「阿提米丝2号」（Artemis 2）将载太空人飞向月球，但不登陆月球表面；至于第3次任务则预定在2020年代中期进行，届时将有首位女性和有色人种登上月球表面。

NASA想要建立一个称为「门户」（Gateway）的月球太空站，并持续存在于月球上，好在2030年代从事火星任务前，彻底理解如何能在长时间的太空任务中存活。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP