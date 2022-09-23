地球附近小行星尘埃发现水 为生命起源提供线索

（法新社东京23日电） 科学家今天表示，日本太空探测器从距离地球约3亿公里外的小行星「龙宫」（Ryugu）上采集到的尘埃中发现了一项惊人的成分：一滴水。

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这项发现为地球生命来自外太空的理论提供了新的支持。

「隼鸟2号」（Hayabusa-2）探测器从「龙宫」搜集到5.4公克的岩石与尘埃，结果在针对这份尘埃进行分析的最新研究中发表。

东北大学首席科学家中村智树在研究结果于今天发表在美国「科学杂志」（Science）前告诉媒体：「这滴水意义重大。」

「许多研究人员认为水是（从外太空）被带来的，但我们却在地球附近的小行星『龙宫』上首度发现水。」

隼鸟2号2014年发射前往「龙宫」，2年前回到地球轨道，让内含这份样本的太空舱脱离。

这批珍贵物体带来一些见解，包括显示地球上一些生命组成的有机物质胺基酸，可能是在太空中形成。

中村表示，今天发表的研究指出，团队在「龙宫」样本中发现一滴液体，「是含有盐和有机物质的碳酸水」。

他说，这项发现强化了诸如「龙宫」或其更大的母体小行星在与地球碰撞过程中，可能提供了含有盐与有机物质的水的理论。

「我们发现了证据，证明这（过程）可能，举例来说，与地球上海洋或有机物质起源有直接关联。」

© 2022 AFP