世银总裁回避全球暖化是否人为惹议 白宫加入围剿

（法新社华盛顿23日电） 世界银行（World Bank）总裁马尔帕斯（David Malpass）因避答有关人为温室气体排放影响全球暖化的问题，正饱受各界对他否认气候变迁的批评；白宫今天也加入围剿。

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美籍的马尔帕斯在各界抨击下，仍否认他可能因骚动而辞职，近日数度澄清自己的立场。

他今天接受美国媒体Politico访问时说：「听着，人为活动造成的温室气体排放归入气候变迁因素，导致气候变迁。」他也坚称没有任何一个世银成员国要他去职，他也没有要辞职。

他说：「我们的职责、世界的职责，是把能产生实质影响的计画和资金整合起来。」

马尔帕斯曾在美国多任共和党籍总统手下担任官职；2019年获时任总统川普提名掌理世银；众所周知的是川普自己就再三质疑气候变迁背后的科学论据。

气候社运人士曾呼吁拔除马尔帕斯的世银总裁职务，理由是他因应气候危机的方法失当。

马尔帕斯本周稍早在「纽约时报」举办的活动上，被问到美国前副总统高尔（Al Gore）说他是气候变迁否定论者时，数度拒绝表明自己是否觉得人为碳排放促成暖化，仅说「我不是科学家」。在这之后，要他下台的呼声骤然拉高。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在简报会说：「我们谴责（世银）总裁的说法。」

尚皮耶说：「我们期望世界银行（在因应气候危机方面）担任全球领头羊」；她还说美国财政部「过去和未来都会继续向世银领导阶层明确表达此一期望」。

马尔帕斯在争议爆发后一直试图弥补，他昨天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，明确承认促使气候暖化的温室气体排放是「源自人为，包括化石燃料、甲烷、农业用途和工业用途」。

他告诉CNN：「我不是气候变迁否定论者。」还说他的言论被曲解，有时「不太擅长传达」自己的想法。

但争议目前还没有偃旗息鼓的迹象。美国「忧思科学家联盟」（Union of Concerned Scientists）是最新一个呼吁立即撤换马尔帕斯的组织。

© 2022 AFP