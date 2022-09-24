热带风暴搅局 NASA登月火箭试射第三度中止

（法新社华盛顿24日电） 由于热带风暴预料将在接近佛罗里达州时增强，美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布取消原订27日进行的历史性无人登月任务。

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法新社报导，这项称为「阿提米丝1号」（Artemis 1）计画的试飞月球任务数周前因技术问题两度中止后，如今又面临极端天气威胁。NASA正考虑将任务火箭运回载具组装大楼（Vehicle Assembly Building）。 NASA表示，目前「正准备放弃本次发射机会…并准备（从发射台）运回，我们同时将继续关注热带风暴伊恩（Tropical Storm Ian）相关天气预报。」 美国国家飓风中心（US National Hurricane Center，NHC）指出，伊恩将在周末「迅速增强」，并向火箭发射地点甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）所在地佛州移动。 据NHC的说法，伊恩目前在牙买加南部，预计下周将以「达到或接近飓风强度」接近佛州西岸。

目前位于发射台上、30层楼高的新型太空发射系统（SLS）火箭可承受风速高达每小时137公里的强风。但如果它被运回载具组装大楼，势必就会错过持续到10月4日的发射窗口。

NASA说，「阿提米丝1号」团队将于明天决定是否将火箭运回载具组装大楼，「以进行额外的数据收集和分析工作」。

报导指，如果错过这个发射窗口，下一个发射窗口将落在10月17日至31日，期间除10月24日至26日和28日外，每天都有一次发射机会。

© 2022 AFP