辉瑞BNT针对Omicron儿童疫苗追加剂 申请紧急授权

（法新社华盛顿26日电） 辉瑞和BioNTech供5到11岁儿童使用，针对Omicron变异株的COVID-19疫苗追加剂，已向美国卫生官员申请紧急授权。

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美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech已为10微克剂量的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，向美国食品暨药物管理局（FDA）申请紧急授权。

新一代COVID-19疫苗除了针对原始病毒株，也对抗Omicron变异株的亚型株BA.4和BA.5。美国现在超过90%确诊者感染的是BA.4、BA.5。

若食药局核准这款疫苗，也还需要美国疾病管制暨预防中心（CDC）同意，才能让儿童首度接种这款疫苗。

辉瑞和BioNTech表示，接下来数天，也将向欧盟药品管理局（EMA）申请授权。根据美国疾管中心数据，尽管儿童受COVID-19影响的程度没有成人严重，但自从疫情爆发后，国内仍有数百名5到18岁儿童丧命。

美国疾管中心9月核准了专门对抗Omicron变异株的疫苗，其中辉瑞和BioNTech研发的疫苗可供12岁以上者接种，莫德纳生技公司（Moderna）疫苗则可让18岁以上者接种。

© 2022 AFP