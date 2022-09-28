NASA：10月发射登月火箭有困难 恐待11月

（法新社华盛顿27日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）官员今天表示，想要在10月再度发射火箭执行「阿提米丝1号」（Artemis 1）无人登月任务将会有「困难」，而看来11月较有可能。

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太空发射系统（SLS）是NASA所设计的史上最强大火箭，必须连夜送回储藏库安放，以免受到飓风伊恩（Hurricane Ian）逼近的影响。

法新社报导，根据地球和月球的位置而定，下一个可能的发射窗口是10月17日到31日，然后是11月12日到27日。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）跟美国有线电视新闻网（CNN）说：「我们知道最早可在10月下旬发射，但我们比较可能会在11月中旬的窗口发射。」

在记者会中，NASA探索系统开发部门副主任佛里（Jim Free）也被问到试图在10月发射火箭的可能性。他答道：「我不认为这没得商量…但会很困难。」 飓风过境后，NASA必须花时间更换火箭自毁系统的电池，这是一项复杂的操作，会在储藏库中进行。

抬起98公尺高的火箭并运送到发射台，再装设好火箭准备发射，也需要数天时间。

因此，最近的发射行动遇挫，将大大推迟众所期待的「阿提米丝1号」发射任务。

近期的两次发射行动都在最后一刻中止，分别是在8月底与9月初，原因是出现技术问题，包括在为火箭注入燃料时发生燃料外泄。

在阿波罗计画（Apollo program）任务完成的50年后，这次阿提米丝1号执行无人登月任务，是要确保搭载在火箭顶端的猎户座太空舱（Orion capsule），未来能安全地将太空人送上月球。（译者：纪锦玲）

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