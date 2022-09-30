NASA试撞小行星新影像 冲击力似比预期大很多

（法新社巴黎29日电） 韦伯和哈伯太空望远镜今天释出NASA「双小行星改道测试」太空飞行器撞上小行星的首批影像，天文学家指出，冲击力看似比预期大很多。

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美国国家航空暨太空总署（NASA）的「双小行星改道测试」（Double Asteroid Redirection Test, DART）太空飞行器本周撞上一颗名为「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星。这是世上首个地球防御系统的测试任务，目的在防止星体撞地球的潜在威胁。

韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）和哈伯太空望远镜（Hubble Space Telescope）今天释出首批相关影像。

天文学家费兹西蒙斯（Alan Fitzsimmons）告诉法新社，韦伯和哈伯可以提供在小行星几公里范围内的视野，「大家可以真的清楚看到『双小行星改道测试』爆炸性撞击产生的物质是如何四溅」。

他说：「真的相当壮观。」

韦伯的近红外线相机（Near-Infrared Camera, NIRCam）拍到冲击前后的5小时影像，经缩时摄影制成的动画显示，一个紧密核心喷出一缕缕物质，看起来像是从撞击处喷出光束。动画中还可以看到一个快速、极度增亮的区域。

哈伯在冲击后22分钟、5小时及8小时所拍的影像显示，「双小行星改道测试」击中的地方喷出物质区域逐渐扩大。

欧洲太空总署（ESA）的卡内利（Ian Carnelli）表示，这批影像显示冲击力看起来「比我们预期大很多」。

欧洲太空总署预定2024年10月发射名为希拉（Hera）任务的探测器，2026年抵达迪莫弗斯，预计将测量这颗小行星上一个直径约10公尺的坑洞。

卡内利说，现在看来坑洞会大很多，「如果真的有个坑，也许就是迪莫弗斯有一块被撞掉了」。

© 2022 AFP