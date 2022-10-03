非洲气候大会登场 为下月联合国气候峰会暖身

（法新社金夏沙2日电） 非洲气候大会将于3日登场，约50个国家地区的环保首长将齐聚民主刚果（前称萨伊）首都金夏沙。这场会议被视为COP27气候峰会的前哨，料穷国将施压富国加大支出对抗气候变迁。

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金夏沙这场会谈虽非正式气候峰会，但仍得以让各国代表与环保团体在下月埃及主办的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）前，阐明及盘点相关立场。

开幕式将于民主刚果的国会大厦举行，之后展开如何遏止气候变迁、资助已然饱受暖化与极端天候事件之苦国家等议题讨论。包含美国气候特使凯瑞（John Kerry）在内约50国代表将与会。

一名西方外交官告诉法新社：「会谈重点肯定会在工业化国家对南半球国家的资助这环。」

去年11月的COP26气候峰会重申2015年巴黎气候协定目标－设法让本世纪末全球气温增幅，相较工业化时代前不增加超过摄氏2度，最理想是控制在1.5度以内。但这项目标看来犹如不可能任务，因为目前全球气温相较19世纪工业革命前已经升高1.2度。

去年在英国格拉斯哥的COP26峰会期间，穷国就推动成立金援机制因应气候变迁造成的灾损，但作为全球最大污染源的各个富国拒绝此一诉求，与会各方代之以启动财政补偿的相关对话。

预料11月COP27峰会上，穷国将再次提醒富国增加金援的必要性；富国过去允诺提拨1000亿美元协助开发中国家缓和气候变迁，但承诺大多没到位。

© 2022 AFP