大蜡蛾幼虫唾液藏玄机 塑胶污染可望有解

（法新社巴黎4日电） 根据今天发表的研究结果，蜡虫唾液中的酶能降解一种最为普遍却出了名难以分解的塑料废弃物，或许有助开辟新方法来因应塑料污染。

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尽管国际社会推动减少使用一次性塑料、增加回收利用，人类每年仍生产约4亿吨塑料垃圾，其中约1/3是聚乙烯。聚乙烯的结构让其质地十分坚韧，往往必须藉由加热或辐射才能开始分解。

先前已经有研究显示，微生物释放的酶可以让聚乙烯开始降解作用，不过降解过程要耗费好几个月的时间。

但今天这份研究显示，大蜡蛾（Galleria mellonella）唾液中成分能在短短数小时内发挥作用。

研究人员贝托奇尼（Federica Bertocchini）热衷养蜂，几年前在偶然情况下发现，大蜡蛾的幼虫虽会啃食蜂巢的蜡，却有不寻常的能力。

贝托奇尼和同僚在最新研究中分析蜡虫唾液中的蛋白质，发现有2种酶仅需要数小时，就能在室温环境中将聚乙烯分解成小聚合物。

他们在期刊「自然通讯」（Nature Communications）中解释，他们以蜡虫为实验组，并以另一种蠕虫当对照组，发现后者的唾液并不具备降解作用。

贝托奇尼说，她的团队仍在试着厘清蜡虫究竟是如何降解塑料。

© 2022 AFP