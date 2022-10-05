美国学者夏普里斯二度摘诺贝尔桂冠 史上第5人

（法新社斯德哥尔摩5日电） 曾经于2001年获颁诺贝尔化学奖的美国学者夏普里斯，今天第二度获此殊荣。他也成为第5位两度获颁诺贝尔奖的个人。

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2022年诺贝尔化学奖今天揭晓，由美国学者柏托齐（Carolyn R. Bertozzi）、夏普里斯（K. Barry Sharpless）、丹麦学者梅尔达尔（Morten Meldal）在「点击化学与生物正交化学」方面的成就共获殊荣。

瑞典皇家科学院表示，2022年诺贝尔化学奖的宗旨在于让困难的过程变得更容易。夏普里斯和梅尔达尔为点击化学（click chemistry，或译键击化学）奠定了基础，概念是将两种有机小分子快速且有效地结合在一起。

评审团表示，点击化学「是一种优雅且有效率的化学反应，如今已被广为应用」。声明指出：「点击化学被应用于药物开发、绘制DNA图谱，以及用于创造更符合用途的材料。」

现年81岁的夏普里斯于21年前就因在手徵性催化反应方面的研究，而与另外两位科学家共同获得2001年诺贝尔化学奖。

瑞典皇家科学院当时在褒扬状中说：「这3位得奖人开启了全新的研究领域，使具有新特性的分子和物质得以合成…如今他们的基础研究成果已被运用在一些药品的工业合成物中，比如抗生素、消炎药和心脏病药等。」

在夏普里斯之前，曾经两度摘诺贝尔桂冠殊荣的个人包括波兰裔法国籍的玛里．居礼（Marie Curie）赢得1903年物理奖和1911年化学奖；美国的巴丁（John Bardeen）1956、1972年获物理学奖；英国的桑格（Frederick Sanger）1958、1980年获化学奖；美国的鲍灵（Linus Pauling）则赢得1954年化学奖和1962年和平奖。

另外，联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）曾赢得1954和1981年和平奖。

© 2022 AFP