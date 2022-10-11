飓风伊恩重创美国 佛州死亡人数破百

（法新社迈阿密10日电） 官方最新数据显示，飓风伊恩（Hurricane Ian）这个有史以来侵袭美国本土最强风暴之一，光在佛罗里达州至今已夺走100多条人命。

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法新社报导，伊恩9月底以威力强大的4级飓风之姿呼啸上岸，住家、餐厅和商店都被摧毁。

佛罗里达州法医委员会（Florida Medical Examiners Commission）在最新报告中证实，全州与风暴相关的死亡人数升至102人，其中大部分位于佛州西南部。

北卡罗来纳州长先前也通报，飓风伊恩另在北卡酿5人丧生。

飓风伊恩9月28日在佛州西南的卡约科斯塔（Cayo Costa）堰洲岛上登陆，接着横扫佛州进入大西洋，接着北移在南卡罗来纳州沿岸再次登陆。

官员表示，可能需要数月时间来重建佛州沿岸灾区，恐怕需要500亿美元（约新台币1兆6070亿元）或更多。

伊恩是本世纪袭击美国最致命的风暴之一。

2005年，飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）沿美国墨西哥湾沿岸登陆，重创纽奥良并造成约1800人丧生和数十亿美元的损失。

2012年，超级风暴珊迪（Sandy）袭击美国东北部，所经之处满目疮痍，并造成约120人死亡。

2017年，飓风哈维（Harvey）袭击德州夺走数十条人命，及近970亿美元的损失；之后不久，飓风艾玛（Irma）袭击美国东南部，酿成约120起与飓风相关的死亡事件。（译者：纪锦玲）

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