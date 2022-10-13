报告：全球野生动物数量1970年以来减少近7成

（法新社伦敦13日电） 世界自然基金会（WWF）今天发布一份报告指出，自1970年以来，由于森林遭砍伐、海洋受污染，全世界的野生动物数量已减少近70%。

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世界自然基金会报告采用了伦敦动物学会（ZSL）2018年关于32000个野生动物族群的状况，涵盖超过5000个物种，发现野生动物族群数量平均减少69%。森林砍伐、人类开发、污染以及气候变迁是导致野生动物减少的主要原因。

拉丁美洲和加勒比海地区的野生动物数量，遭受的打击尤其严重，仅在50年内就减少约94%。报告指出，1994年至2016年间，巴西亚马逊地区一种粉红河豚数量骤减65%。

世界自然基金会英国分会科学主任莱特（Mark Wright）表示，这次的结果「真的很吓人」，尤其是拉丁美洲。他表示：「拉丁美洲以生物多样性闻名，同时对其他许多事物也相当重要。」

他说：「拉丁美洲对于调节气候非常重要，我们估计目前亚马逊的森林中，储存了大约1500亿到2000亿公吨的碳。」若以目前速度计算，相当于5500亿到7400亿公吨的二氧化碳，约是每年温室气体排放量的10倍至15倍。

世界各国领导人12月将在加拿大的蒙特娄召开联合国生物多样性公约第15次缔约方大会（COP 15），世界自然基金会呼吁国际社会许下保护自然的承诺，就像2015年的巴黎气候协定一样。

© 2022 AFP