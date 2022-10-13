美国富豪狄托计划再上太空 报名SpaceX月球之旅

（法新社华盛顿12日电） 美国亿万富翁狄托（Dennis Tito）今天宣布，他计划未来和妻子一起参加太空探索科技公司（SpaceX）前往月球的旅程。狄托于2001年成为史上首位自费进行太空旅行的人类。

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这趟旅程将在世界首富马斯克（Elon Musk）的SpaceX公司完成「星舰」（Starship）太空船火箭原型机开发工作，且完成首次商业飞行后才会进行。

82岁的狄托今天在电话中告诉记者：「自从我的第一趟太空飞行后，我一直对太空及太空带给全人类的可能性充满热情，这引领我参与此次任务。」

在为期一周的任务中，「星舰」将在距离月球表面大约200公里的范围内飞行，最后返回地球。

狄托没有透露他和妻子明子（Akiko Tito）花了多少钱在这趟旅程上，但表示还有10个座位可开放其他人报名。

2001年狄托斥资2000万美元乘坐俄罗斯火箭飞往国际太空站（International Space Station），这预示着太空旅游的时代到来。

身为受训过的航空及航太工程师，狄托1960年代曾在美国国家航空暨太空总署（NASA）喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）工作，随后于1972年创立提供投资管理服务的威尔夏公司（Wilshire Associates）。

出生日本的明子曾是系统工程师，后来转战金融产业并于1995年搬到美国纽约，她表示：「我希望人们知道，他们可以做任何想做的事。无论你的年龄、种族或性别，永远都不嫌晚。」

© 2022 AFP