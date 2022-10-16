乌干达伊波拉疫情严峻 总统下令封锁两地区

（法新社乌干达首都康培拉20日电） 乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）今天对伊波拉病毒（Ebola）疫情两重灾区实施封锁，下令宵禁、禁止人员旅行并关闭公共场所。

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法新社报导，乌干达卫生部表示，自9月20日首次通告疫情以来，已有19人死亡和58起确诊病例。伊波拉病毒出血热通常是致命性的。

当局表示，疫情集中在中部地区穆本德（Mubende）和卡桑达（Kassanda），但尚未扩散到150万人口的首都康培拉（Kampala），即便当地有一对夫妻检测呈阳性反应。

穆塞维尼今天在电视谈话中下令穆本德和卡桑达两区即刻封城，彻夜宵禁，禁止人员旅行，并关闭市场、酒吧和教堂计21天。

穆塞维尼下令禁止人员进出穆本德和卡桑达两地，他说：「如果你在这两个地区，请在此停留21天。」

他又说，货运卡车仍准许出入这两地，但个人等所有其他交通工具都暂停进出。

乌干达上一次记录到伊波拉病毒死亡病例是在2019年。

现在乌干达流行的病毒株称为「苏丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus），目前还没有疫苗。

世界卫生组织（WHO）表示，打击这个病毒株的药物，可望于数周内展开临床实验。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP