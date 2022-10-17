比尔盖兹基金会助根除小儿麻痹 承诺捐384亿

（法新社柏林16日电） 比尔暨梅琳达盖兹基金会为了协助消灭小儿麻痹症，在今天承诺将投入12亿美元（新台币384亿元）。

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比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）共同主席比尔盖兹（Bill Gates）在声明中说：「根除小儿麻痹症是触手可及的，但目前这种疾病却仍对我们构成威胁。」

这笔款项将捐给「全球小儿麻痹根除行动 」（Global Polio Eradication Initiative, GPEI），这是由各国政府发起，公、私单位通力合作的行动，目的是要在2026年前消灭这种疾病。

小儿麻痹是一种具高度传染力的疾病，由进入中枢神经系统并损害脊髓和大脑细胞的病毒引起。这种疾病可能致命，幸存者通常会瘫痪或四肢萎缩、扭曲。

小儿麻痹好发于5岁以下儿童，但任何未接种疫苗的人，都可能遭这个疾病袭击。

比尔暨梅琳达盖兹基金会在声明中表示，全球小儿麻痹根除行动1988年展开后，已帮助全球减少99%以上的小儿麻痹病例，并预防超过2000万个可能瘫痪的病例。

马拉威和莫三比克于2022年发现境外移入的小儿麻痹病例 ，巴基斯坦及阿富汗仍是全球仅有两个野生株小儿麻痹病毒地方流行的国家。

比尔暨梅琳达盖兹基金会说：「尽管预防工作有了历史性进展，但因常规疫苗接种中断、错误的疫苗资讯、政治动荡、2022年巴基斯坦的洪患悲剧，凸显完成小儿麻痹预防工作的急迫性。」

该基金会表示，另一项隐忧是，像英国、美国这样「先前已消除各种小儿麻痹病毒的国家，最近又通报验出病毒。」

© 2022 AFP