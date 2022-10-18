AZ鼻喷疫苗1期临床试验未达标 专家仍乐观以待

（法新社巴黎18日电） 英国阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19鼻喷疫苗第1期临床试验结果上周出炉，成果未达标。专家表示，尽管试验结果令人失望，鼻喷疫苗未来仍可能成为强大的抗疫武器。

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透过与病毒相同方式进入人体内，鼻喷疫苗的目标在于在鼻子和口腔黏膜中建立免疫力，可望从一开始就阻止人们被感染，也可能预防COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染者进一步传播病毒。

相较于传统的手臂注射，鼻喷疫苗意味一项巨大的提升。手臂注射已被证实在预防COVID-19重症方面非常有效，但在阻止传播方面的表现就差得远了。

中国上个月成为第一个批准无针COVID-19疫苗的国家，这种疫苗运用雾化装置，从鼻子和口腔吸入喷雾；印度在几天后也批准了一款国产的鼻滴疫苗。

在西方国家方面，牛津大学（Oxford University）研究团队上周公布以AZ疫苗制成简易鼻喷剂的第1期试验结果。

根据发表于知名英国医学杂志「刺胳针」（The Lancet）旗下「E生物医学」（EBioMedicine）期刊的一篇研究，仅有少数受试者黏膜中的抗体增加，免疫反应也比传统疫苗来得弱。

这项试验的首席研究员、牛津大学学者道格拉斯（Sandy Douglas）说：「鼻喷疫苗在这项研究中的表现不如我们预期。」

道格拉斯在声明中表示：「这与中国最近公布的数据差很多。中国的数据显示，透过更精密复杂的雾化装置将类似疫苗带进肺部深处，可以取得良好效果」。

「有一种简单的可能性是，大部分鼻喷疫苗最终都被吞下肚并在胃里遭到破坏，而输送到肺部则能避免这种情况。」

英国女皇大学（Queen's University Belfast）病毒学家班费德（Connor Bamford）告诉法新社，对AZ鼻喷疫苗的试验结果「不用太沮丧」，这很重要。他说，找出鼻喷疫苗效果不佳的确切原因，有助研究人员未来研发出更有效的版本。

根据健康数据公司Airfinity and Nature上月公布的分析，全球约有100种不同的COVID-19鼻喷疫苗处于研发阶段，其中约20种正在进行人体试验。

© 2022 AFP