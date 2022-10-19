研究：暖化警讯恐增北极冰层病毒溢出风险

（法新社东京19日电） 加拿大研究团队今天发表最新研究指出，气候暖化可能使得北极冰层中的病毒接触到新环境与新宿主，增加「病毒溢出」风险。

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病毒需要像是人类、动物、植物或真菌类等宿主才能复制并传播，偶尔也能跨越物种感染到缺乏免疫力的新宿主，就如同COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间那样。

加拿大研究团队希望藉由检验取自北极黑曾湖（Lake Hazen）的样本，了解气候变迁可能如何影响病毒溢出风险。

多伦多大学（University of Toronto）医学生、研究员柯比（Graham Colby）说，黑曾湖是北极圈北部最大湖泊，「和我去过的任何地方都很不一样」。

研究团队在夏季对冰川消融的河床土壤及湖床本身进行采样，即便这次研究在5月展开，仍然需要清除积雪并钻穿2公尺厚的冰层。

研究团队接着利用绳索和雪车，把近300公尺深的湖泊沉积物提升起来，并对样本进行DNA和RNA定序，这些都是基因蓝图和生命信使，以利研究团队了解特定环境中存在哪些病毒与潜在宿主。

主导这项研究的渥太华大学（University of Ottawa）生物系副教授阿里斯布罗索（Stephane Aris-Brosou）表示，分析发现，湖床样本中的病毒与宿主之间存在明显差异，「这与溢出风险有直接相关」。

不过，河床样本间的差异则没有那么明显，研究人员推测原因在于水侵蚀了表土，去除了有机物并限制病毒与潜在宿主的接触。

研究指出，随着冰川融化、冰川水流入湖中，湖水的水量和沉积物都随之增加，近年来湖水发生了「巨大的变化」。研究第一作者勒米厄（Audree Lemieux）表示：「这将通常不会相遇的宿主与病毒聚集在一起。」

这项研究发表在国际期刊「皇家学会报告生物科学版」（Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences），同时警告研究团队并未预测病毒将真的溢出，也没有预测大流行。

研究团队提醒，至于病毒与宿主之间需有多大差异才会造成严重的溢出风险，还有待更多研究来厘清。

© 2022 AFP