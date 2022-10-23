吉力马札罗山大火 动员逾300人抢救尚未传伤亡

（法新社坦尚尼亚三兰港22日电） 东非国家坦尚尼亚知名的吉力马札罗山（Mount Kilimanjaro）发生大火，当地官员今天表示已动员300多人救火，警察和地方民众也在协助消防人员。

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法新社报导，大火地点在山的南侧海拔约4000公尺处，就在登山路线的卡兰加（Karanga）营地附近。

吉力马札罗山位于坦尚尼亚东北部，海拔5895公尺，是非洲最高峰。

官员们尚未确定起火原因。整整两年前的2020年10月，另一场大火延烧了一星期，肆虐95平方公里土地面积。

官员今天表示，这场火灾幸未传人员伤亡，目前大火也未威胁到山上的游客。吉力马札罗山深受健行者与登山客的欢迎。 地方官员说，大火在昨晚爆发，夜间强风助长火势蔓延。他们还无法说明到底烧了多少面积。

当地官员和坦尚尼亚国家公园管理局（Tanzania National Parks Authority）主要成员今天搭乘飞机前往评估火势，但飞机无法降落。官员告诉媒体说，当情况好转时，会再试一次。

当地警方表示，他们集中全力控制火势，但还无法说明火势有多大，也不清楚对民众有何影响。

但上传到社群媒体的影片显示，大火吞噬了植被，并散发出厚厚的灰烟浓云。

山头白雪皑皑的吉力马札罗山，全世界闻名。大山周围的森林是国家公园的一部分。联合国教科文组织（UNESCO）将吉力马札罗山国家公园列为世界遗产，部分原因是那里有许多濒临灭绝的物种。（译者：纪锦玲）

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