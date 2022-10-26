对抗气候变迁 NASA新工具锁定全球逾50个甲烷排放热点

（法新社华盛顿25日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）科学家利用一种研究尘埃如何影响气候的工具，确认了全球50多个排放大量甲烷的地点，此一发展可能有助人们对抗这种强效温室气体。

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NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在今天刊出的新闻稿中说：「控制甲烷排放是限制全球暖化的关键。」

尼尔森说，「这项振奋人心的新发展不仅有助研究人员更精确地锁定甲烷排放来源，也能就如何迅速解决这些问题提供见解」。

NASA指出，其「地表矿物粉尘源调查」（Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, EMIT）目的在于促进科学家对空气尘埃对气候影响的了解。

7月安装于国际太空站的EMIT仪器，聚焦范围可小至足球场大小。但仪器除了能研究尘埃，也展现出检测甲烷的能力。

NASA说，截至目前，已在中亚、中东和美国西南部发现50多个甲烷气体的「超级排放源」，其中大多与化石燃料、废弃物或农业部门有关。

NASA首席科学家兼资深气候顾问凯文（Kate Calvin）表示，EMIT「额外的甲烷检测能力，提供了绝佳机会来测量和监测导致气候变迁的温室气体」。

迄今为止，全球气温上升约有30%是由甲烷造成。

尽管大气中的甲烷含量远低于二氧化碳，但对全球暖化的短期效应却比二氧化碳更强。若以百年为单位，甲烷造成温室效应的威力大约是二氧化碳的28倍；若以20年为单位，甲烷的温室效应是二氧化碳的80倍以上。

甲烷在大气中存留时间较短，仅约10年，不像二氧化碳留存数百甚至数千年，

根据联合国环境规划署（UN Environment Programme）的数据，这意味在本世纪中叶前，甲烷排放量急剧减少将可降低预期全球暖化的幅度，有助达成巴黎协定将地球平均升温限制在摄氏1.5度的目标。

领导EMIT任务计画的NASA喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）研究技术专家索普（Andrew Thorpe）说，EMIT侦测到一些有史以来最大的甲烷羽流（methane plumes）。

索普说：「我们在短时间内的发现已超出预期。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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