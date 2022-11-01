天文学家发现新小行星 遥远未来可能撞地球

（法新社华盛顿31日电） 国际天文学家团队今天宣布发现一颗轨道与地球轨道交错的大型小行星，在遥远的未来有些微机率可能撞上地球。

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这颗直径约1.5公里的小行星称为2022 AP7，是在因为太阳光而难以侦测到物体的区域发现。

天文学家是使用智利布兰科望远镜（Victor M. Blanco Telescope）上的高科技仪器，发现2022 AP7和另两颗近地小行星。布兰科望远镜原本是用来研究暗物质。

美国卡内基科学研究所（Carnegie Institution for Science）天文学家、研究报告主要执笔人谢柏德（Scott Sheppard）说：「2022 AP7会越过地球轨道，因此是潜在危险小行星，但在目前或未来任何时刻，其运行的轨迹都不会与地球相撞。」

跟其他会绕着轨道运行的物体一样，2022 AP7可能构成的威胁，来自于轨迹将受到各种不同重力牵引而缓慢修正，最主要是行星的重力，因此很难对非常遥远的未来做出预测。

受美国政府资助的国家光学红外线天文研究实验室（NOIRLab）表示，这颗新发现的小行星「是过去8年来发现可能对地球造成危险的最大物体」。

绕着目前的轨道运行，2022 AP7要花5年才能绕完太阳1周，最靠近地球的位置依旧距离数百万公里远。

因此，2022 AP7撞上地球的风险很小，但谢柏德说，如果撞上地球，如同我们所知，这种体积的小行星「将对地球生命造成毁灭性冲击」。他解释，扬起的尘土将产生严重的冷却效应，「在地球引发数百万年来前所未见的灭绝事件」。

他的团队研究结果发布于「天文期刊」（The Astronomical Journal）。另两颗小行星不会对地球构成风险，但其中一颗是目前发现最靠近太阳的小行星。

© 2022 AFP