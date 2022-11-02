海洋塑胶微粒浓度日增 蓝鲸日吞43.6公斤

（法新社巴黎1日电） 今天发布的研究估计，蓝鲸每天会摄食多达1000万个塑胶微粒，相当于43.6公斤。这表明无所不在的塑胶污染对这种地球上体型最大动物构成的危害比过往所想还要严重。

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塑胶微粒是直径或长度小于5毫米的塑胶碎片，经由各种消耗性产品和工业废弃物的处置和分解而产生。从海洋最深处到山脉最高处，甚至在人体器官和血液中，处处可见微小的塑胶碎片。

发表于知名国际期刊「自然通讯」（Nature Communications）的一项模型研究，估算出鲸鱼每天摄入多少塑胶微粒。

一个以美国为首的研究小组对栖息在加州外海的191头蓝鲸、长须鲸和座头鲸植入标签，以观察它们的活动。

研究主笔、加州州立大学富勒顿分校（California State University, Fullerton）研究人员卡哈尼－拉波特（Shirel Kahane-Rapport）说：「这基本上就像是个Apple Watch，装在鲸鱼的背上。」

卡哈尼－拉波特告诉法新社，这些鲸鱼大多是在深度50到250公尺的海域觅食，也就是「水柱（water column）中塑胶微粒最集中的地方」。

研究人员估算出鲸鱼每天摄取及过滤掉的食物大小和数量，模拟出3种不同的状况。

在最可能的情况下，蓝鲸每天会摄食多达1000万个塑胶微粒，相当于43.6公斤。

在每年90至120天的觅食季节，相当于每年摄入超过10亿个塑胶微粒。

据估计，座头鲸和长须鲸每天会吞下大约400万个和600万个塑胶微粒。

一般人很容易想像鲸鱼在海洋中游动时会吸入大量塑胶微粒，但研究人员发现情况并非如此。

事实上，鲸鱼体内的塑胶微粒有99%是早已存在于它们猎食的生物体内。

卡哈尼－拉波特说，「这对我们来说很重要」，因为人类也会吃那些渔获。

她说，「我们也吃�[鱼和沙丁鱼」，而「磷虾是食物网的基础」。

卡哈尼－拉波特说，先前的研究表明，如果把磷虾放在有塑胶微粒的水箱中，「它们会把那吃下肚」。

数十年来，塑胶微粒在海洋中的浓度不断增加，目前还不清楚摄入塑胶微粒可能对鲸鱼健康产生何种潜在影响。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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