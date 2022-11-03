联合国教科文组织：2050年前1/3冰川注定消失

（法新社巴黎3日电） 联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）今天警告，受到暖化影响，全球1/3冰川可能会在2050年前消失。

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联合国教科文组织发出上述警告之前，一项针对50个世界遗产所在地、1万8600座冰川进行的研究发现，1/3冰川「注定消失」。 教科文组织指出，这项研究「显示，自2000年以来，这些冰川因二氧化碳排放一直加速消融」。

教科文组织解释说，这些冰川每年流失580亿公吨冰，相当于法国和西班牙年用水量总和，占观测到的全球海平面上升幅度近5%。

教科文组织表示：「无论我们如何努力限制气温上升，在2050年前，全球50个世界遗产所在地有1/3冰川注定消失。」

「但若与工业化前时期相比气温上升不超过摄氏1.5度，仍有可能拯救剩余的2/3冰川。」

教科文组织警告，非洲所有世界遗产的冰川很可能在2050年前全部消失，包括吉力马札罗山国家公园（Kilimanjaro National Park）和肯亚山（Mount Kenya）。

在欧洲，庇里牛斯山（Pyrenees）和义大利多洛米蒂山脉（Dolomites）的部分冰河，可能也会在30年内消失。

© 2022 AFP