英团队分析病毒找解药 男子染COVID达411天终痊愈

（法新社巴黎4日电） 英国研究团队今天宣布，他们透过分析COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者体内特定病毒遗传密码，成功治愈一名染疫长达411天的男性患者。

广告 继续浏览后续

持续感染COVID-19常发生在少数免疫系统衰弱的患者身上，这与长新冠后遗症（Long COVID）或重复感染不同。

伦敦盖伊和圣托马斯国民保健信托基金会（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）感染科医师史奈尔（Luke Snell）表示，这些免疫系统衰弱的染疫个案可能在数月或数年内持续检验出阳性，感染情形难断根。

史奈尔告诉法新社，持续性感染可能构成严重威胁，因为约半数患者仍持续出现像是肺炎等症状，关于这种情况还有很多未知数。

一篇发表在国际期刊「临床传染病」（Clinical Infectious Diseases）的最新研究中，伦敦盖伊和圣托马斯国民保健信托基金和伦敦国王学院（King's College London）研究团队描述他们如何协助染疫达逾13个月的59岁男子战胜病魔。

这名男子因肾脏移植导致免疫系统衰弱，2020年12月感染COVID后，直到今年1月都持续检测出阳性结果。

为厘清男子是重复感染还是持续性感染，研究团队使用奈米孔定序技术进行快速基因分析，检测结果在短短24小时内就出炉，发现这名男子感染早期的B.1变异株。

这种变异株在2020年底为主要流行株，后来被更新的变异株取代。

正因男子带有这种早期的变异株，研究团队给他美国雷杰纳隆药厂（Regeneron）的casirivimab和imdevimab单株抗体药物组合。

尽管这种抗体疗法对Omicron等较新的变异株无效，目前已不再广泛使用，但因这名男子仍在对抗疫情流行初期的变异株，最后总算成功治愈COVID-19。

© 2022 AFP