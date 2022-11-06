伊波拉疫情扩散 乌干达两重灾区封锁延长

（法新社乌干达康培拉5日电） 非洲东部国家乌干达爆发的伊波拉疫情，至今已夺走逾50条人命，当局今天宣布，两个疫情重灾区为期3周的封锁令再予延长，限制旅行并关闭公共场所。

广告 继续浏览后续

自当局9月20日宣布中部地区穆本德（Mubende）爆发疫情以来，伊波拉病毒（Ebola virus）已蔓延到全国各地，包括首都康培拉（Kampala）在内。

乌干达当局表示，截至今天为止，已有51人染疫死亡。

但世界卫生组织（WHO）2日表示，乌干达已通报150多例确诊及可能病例，其中包括64人不治。

乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）于10月15日对穆本德和邻近的卡桑达（Kassanda）实施为期21天的封锁令，不过他表示不需要封锁全国各地。

乌干达卫生部长阿曾（Ruth Jane Aceng）今天告诉法新社说，「对穆本德和卡桑达两地的封锁…将再延长21天」，包括连夜宵禁，禁止个人旅行以及关闭市场、酒吧和教堂。

乌干达上一次记录到伊波拉病毒死亡病例是在2019年。

在西部非洲最严重的伊波拉疫情，是在2013年至2016年间，总计逾1万1300人丧生。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP