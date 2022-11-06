COP27峰会揭幕 上届会议主席疾呼莫拖延行动

（法新社埃及夏姆锡克6日电） 联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）今天在埃及登场，过去一年屡见极端气候灾难，去年英国COP26会议的主席夏玛疾呼警钟频响，世人不能再拖延行动。

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过去几个月气候引发的灾难在全世界夺走数千人命，造成数百万人流离失所以及数以10亿美元计的损失。例如巴基斯坦和奈及利亚大片地区遭大洪水侵袭，非洲和美国西部的旱灾恶化，加勒比海地区频见飓风肆虐，还有美欧澳三大洲出现空前热浪。 这场气候峰会在埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）登场之际，除了气候灾难，世界还面临俄罗斯在乌克兰的战争，全球能源短缺，通货膨胀率高涨，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续。

去年的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）在英国举行，上届会议主席夏玛（Alok Sharma）把主席位置移交给埃及时说：「虽然我很了解世界各国领袖今年面对各种优先要务待处理，我们一定要搞清楚：鉴于我们当前面临的挑战，无所作为是缺乏远见的作法，只会延后气候灾难的来临。」

他在开幕仪式致词时又说：「这个世界和世界领袖还需要多少记警钟呢？」

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